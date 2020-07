MotoGp, Dovizioso preoccupato: “le gomme con queste temperature fanno fatica, il test sarà utile” (Di mercoledì 15 luglio 2020) La MotoGp è tornata oggi in pista, anticipando di qualche ora il week-end vero e proprio che condurrà il circus al GP di Jerez. Sulla pista spagnola va in scena oggi una giornata di test, che permetterà ai piloti di tutte le classi di scrollarsi di dosso la ruggine del lockdown. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesImpaziente di girare anche Andrea Dovizioso, reduce dall’infortunio alla spalla subito qualche settimana fa: “sto preparando la posizione in moto, la spalla sta molto bene. Ci sono vari dettagli da provare e abbiamo il tempo di farlo grazie alle due sessioni di test. È in generale una sensazione strana: c’è pochissima gente nel paddock, questo test subito prima della gara, avere queste temperature qui a ... Leggi su sportfair

