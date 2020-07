Mondiale 2022 in Qatar, le prime informazioni ufficiali: pubblicate date ed orari dei match (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il Mondiale 2022 in Qatar si svolgerà per la prima volta nella sua storia in inverno: sono arrivate le prime date e orari ufficiali dei match. Grande attesa per il Mondiale 2022 in Qatar, un evento storico che vedrà le nazionali impegnate in pieno inverno. Nella giornata di oggi sono uscite ufficialmente le date della … L'articolo Mondiale 2022 in Qatar, le prime informazioni ufficiali: pubblicate date ed orari dei match NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

tancredipalmeri : Resi noti gli orari del Mondiale 2022 in Qatar dal 21 novembre al 18 dicembre: 4 partite al giorno, alle ore 11.00,… - DaRonz82 : Mondiale Qatar 2022 dal 21 novembre al 18 dicembre con 4 orari per le gare (11, 14, 17 e 20 ora italiana; 13, 16, 1… - Eurosport_IT : La leggenda continua: Valentino #Rossi firma con la Yamaha Petronas fino al 2021, più opzione per il 2022! Caccia a… - marcomaioli1 : RT @DaRonz82: Mondiale Qatar 2022 dal 21 novembre al 18 dicembre con 4 orari per le gare (11, 14, 17 e 20 ora italiana; 13, 16, 19, 22 ora… - capuanogio : Una folle abbuffata di calcio: ecco il Mondiale #Qatar2022 -