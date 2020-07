Meteo insolito, tra TEMPORALI e FRESCO. L’Estate va ancora più in crisi (Di mercoledì 15 luglio 2020) Le condizioni Meteo sull’Italia tendono a divenire più instabili, a causa del cedimento del già fragile anticiclone che si sta ritirando ulteriormente verso ovest. Le correnti fresche dal Nord Europa non trovano quindi ostacoli e mettono ancora nel mirino l’Italia ed il Mediterraneo. Un’ampia voragine ciclonica si sta scavando verso l’Italia, creando così tutte le condizioni per il riversarsi alle nostre latitudini di fiume d’aria fresca dal Nord Europa, a pilotare una serie d’impulsi instabili che caratterizzeranno negativamente la seconda parte della settimana. Questo determina Meteo da subito più movimentato, con TEMPORALI più diffusi a decretare l’ulteriore sofferenza di un’estate che sta faticando, non poco. Il cedimento ... Leggi su meteogiornale

Meteo insolito, tra TEMPORALI e FRESCO. L'Estate va ancora più in crisi

Le condizioni meteo sull’Italia tendono a divenire più instabili, a causa del cedimento del già fragile anticiclone che si sta ritirando ulteriormente verso ovest. Le correnti fresche dal Nord Europa ...

Meteo: ESTATE 2020, ecco PERCHE' FINORA è stata ANOMALA e le PROSPETTIVE per i PROSSIMI MESI

Ecco spiegato dunque il motivo di questa insolita prima parte della stagione estiva, con giornate soleggiate interrotte da numerosi break temporaleschi. La presenza di questa alta pressione di origine ...

