Maltempo, due morti a Palermo. Un testimone “Chiedevano aiuto” (Di mercoledì 15 luglio 2020) “Ho visto il marito scendere dall’auto”, “chiedeva aiuto per la moglie, rimasta dentro l’auto”, dice all’ITALPRESS l’autista di un tir che avrebbe assistito alla scena in cui a Palermo hanno perso la vita due persone a causa di un violento nubifragio. mpa/abr/red <div>Maltempo, due morti a Palermo. Un testimone “Chiedevano aiuto”</div> su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

emergenzavvf : ?? #Palermo #maltempo, i sommozzatori dei #vigilidelfuoco hanno individuato l’auto sommersa dall’acqua in un sottop… - GiovanniToti : Vicini agli abitanti di #Palermo, colpita da un nubifragio che ha causato due morti, rimasti intrappolati nella lor… - fanpage : Due morti annegati a #Palermo #maltempo - silvanaparolisi : RT @GiancarloCanc: Provo un grandissimo dolore a guardare le immagini del #maltempo delle ultime ore in #Sicilia e la furia della pioggia a… - drubald : RT @CorriereCitta: Maltempo, due morti a Palermo. Un testimone “Chiedevano aiuto” -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo due

Due persone sono disperse a Palermo dopo essere rimaste intrappolate nella propria auto in un sottopasso allagato di Palermo. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, i due si trovavano nell'automobile qu ...Palermo, 15 lug. (Adnkronos) – Due fratellini, di cui uno neonato, sono stati ricoverati a Palermo per un inizio di ipotermia dopo essere rimasti intrappolati nell’auto in un sottopasso allagato. Si t ...