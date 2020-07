Luiz Felipe: “Momento difficile, ma possiamo uscirne” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il difensore della Lazio, Luiz Felipe, ha parlato pochi istanti prima della gara contro l’Udinese. Ecco le sue parole rilasciate ai microfoni di Sky Sport: “E’ un momento difficile ma possiamo uscirne. Questa sera dobbiamo fare un’ottima partita, restando concentrati per 90 minuti. Il pericolo numero uno dell’Udinese è Lasagna? E’ tutto l’attacco, lo abbiamo studiato bene. Loro vivono un momento delicato, sarà difficile”. FOTO: Zimbio L'articolo Luiz Felipe: “Momento difficile, ma possiamo uscirne” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

UDINESE (3-5-2): Musso; Nuytinck, Becao, De Maio; Stryger Larsen, De Paul, Jajalo, Fofana, Sema; Okaka, Lasagna. A disp.: Nicolas, Perisan, De Maio, Ter Avest, Mazzolo, Becao, Palumbo, Jajalo, Teodorc ...Udinese e Lazio si affrontano per la 33esima giornata di campionato. I padroni di casa vengono dalla sconfitta interna subita per mano della Sampdoria, 1-3 il finale, che ha complicato non poco i pian ...