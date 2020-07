Lorenzo Amoruso, delusione a Temptation Island, “Pensavo fosse amore e invece…” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro sono tra i protagonisti VIP dell’edizione 2020 di Temptation Island. La coppia è entrata nel reality dei sentimenti pienamente convinta dei propri sentimenti e tutto è filato, bene o male, liscio per i primi giorni. Ad avere delle brutte sorprese è, al termine del secondo falò, l’ex calciatore. Lorenzo Amoruso, infatti, ha avuto occasione di vedere alcuni video che ritraggono la sua compagna in alcuni atteggiamenti davvero poco incoraggianti. Comportamenti che l’uomo non si sarebbe mai atteso e che lo hanno portato a maturare un discorso abbastanza grave sul rapporto che lo lega all’ex Miss Italia. Cos’è accaduto? E cosa ha detto? Vediamolo. Lorenzo Amoruso ... Leggi su kontrokultura

Notiziedi_it : Temptation Island 2020, chi sono Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso - Gordygfl : @bazzerk0 Oh both names get it now as in Nacho Novo, Nuno Capucho, Lorenzo Amoruso, Gennaro Gattuso, etc - Michael58576919 : @bazzerk0 Lorenzo Amoruso - Notiziedi_it : Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro, vita e carriera dei due fidanzati di Tempatation Island. Dai successi ai fallimen… - AzzurroWolf : @bazzerk0 Lorenzo Amoruso -