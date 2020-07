Libero: Osimhen avrà una responsabilità doppia, costa 10 volte Maradona (Di mercoledì 15 luglio 2020) “Trentasei anni fa 13 miliardi di lire scandalizzarono l’Italia e cambiarono la storia del Napoli per sempre con l’acquisto di Diego Armando Maradona. Oggi 81 milioni di euro servono a portare sul Golfo Victor Osimehn, 21 anni e ultima stella sfornata dal Lille. Nella differenza delle cifre passa tutto quello che è cambiato nel pallone dall’era Ferlaino ai giorni del fair play finanziario, ma la cifra rappresenta comunque un record da non sottovalutare”. Lo scrive Francesco Perugini su Libero. L’acquisto di Osimhen straccia dopo appena un anno il record segnato dal Napoli per Lozano. “Ecco perché Osimhen avrà una responsabilità doppia sulle spalle, e non solo perché viene pagato da Aurelio De Laurentiis più di ... Leggi su ilnapolista

Il valzer è già cominciato, ma non si capisce ancora con chi balleranno prossimamente i divi del calcio internazionale. Graziato dal Tas e riammesso in Europa, il Manchester City è pronto a offrire un ...

Il Napoli, non è un mistero, è alla ricerca di un attaccante che possa sostituire Arek Milik. Il polacco ha detto di no alle offerte di rinnovo di Aurelio De Laurentiis. La scelta sembra caduta su Vic ...

