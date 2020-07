Juve, pari d’oro col Sassuolo. Pari Lazio, Roma ok. Il Lecce crolla (Di mercoledì 15 luglio 2020) Gol a grappoli nella serata del trentatreesimo turno di Serie A. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia è un vero e proprio show tra Juventus e Sassuolo. La Vecchia Signora va avanti, viene rimontata e superata, ma si salva e conserva così la testa della classifica. Anche perché la Lazio non dà segni di ripresa e pareggia sul campo dell'Udinese, ringraziando il proprio portiere. Spettacolo anche tra Roma e Hellas Verona. Nella lotta salvezza, brusco stop per il Lecce, travolto dalla Fiorentina.Sassuolo-JuveNTUS - Pronti via e la Juventus è già in vantaggio. Dopo 5 minuti è Danilo a sbloccare il risultato con una sassata da fuori area sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Higuain raddoppia pescato sul filo del ... Leggi su itasportpress

