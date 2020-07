In arrivo temporali e maltempo. Il meteo mette in pausa l’estate: le previsioni (Di mercoledì 15 luglio 2020) meteo, la situazione si ribalta e anche le aspettative di molti. La notizia si apprende dal sito e dal gruppo di specialisti de IlMeto.it. Infatti, un vortice ciclonico pare stia per interessare anche l’Italia, portando non pochi cambiamenti climatici. Tempo incerto e temporali, previsti in tutte le regioni ma principalmente sull’arco alpino. Interessati dal vortice ciclonico anche gli Appennini centrali e meridionali. Una settimana decisamente segnata da condizioni meteo estremamente instabili, che nel giro di poche ore potrebbero fare ricoprire il cielo di nuvoloni e minacce temporalesche. Tra giovedì e venerdì la linea temporalesca scenderà dalle Alpi per poi interessare altre regioni italiane.



