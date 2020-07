Demme: “E’ una partita difficile, abbiamo perso tante occasioni in avanti” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Ai microfoni di Dazn, nell’intervallo di Bologna-Napoli, ha parlato il regista azzurro, Diego Demme. “E’ una partita difficile, abbiamo perso tante occasioni in avanti, ma siamo contenti di essere sull’1-0. Continuiamo così, vogliamo vincere questa partita. Dobbiamo giocare anche a destra e a sinistra di più, in modo da trovare più spazi”. L'articolo Demme: “E’ una partita difficile, abbiamo perso tante occasioni in avanti” ilNapolista. Leggi su ilnapolista

