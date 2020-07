Coronavirus, risalgono i contagi, in flessione i decessi (Di mercoledì 15 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Risale in Italia il numero dei nuovi casi di Coronavirus. Secondo i dati contenuti nel bollettino del Ministero della Salute, sono 163 i nuovi contagiati (ieri erano 114). Il numero totale, da inizio pandemia, sale quindi a 243.506. In leggero calo i decessi: nelle ultime 24 ore sono stati 13, contro i 17 di ieri, portando il numero complessivo a un soffio dalla soglia dei 35 mila. In crescita i guariti, 575 rispetto a ieri: il totale conta 196.016. Per quanto riguarda gli attualmente positivi sono 12.493, con una riduzione nelle ultime 24 ore di 426. In aumento di 20 i ricoverati: oggi sono 797, 57 dei quali si trovano in terapia intensiva (3 in meno rispetto a ieri). Infine in calo coloro che si trovano in isolamento: in tutto sono 11.639, -443 rispetto a ieri.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano

Coronavirus, nessun morto neanche oggi. Un mese senza decessi nelle Marche

ANCONA - Un mese senza morti per Covid nelle Marche. Anche oggi, mercoledì 15 Marche non sono stati registrati decessi. Cone detto, l'ultima vittima risale al 15 giugno scorso. Sono state 987 le perso ...

