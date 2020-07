Coronavirus, in Sardegna via ai test sierologici nei laboratori privati (Di mercoledì 15 luglio 2020) , Visited 27 times, 35 visits today, Notizie Simili: Coronavirus, più tamponi e un laboratorio a Olbia:… Sa die de Sa Sardigna, l'orgoglio e la tenacia del… Coronavirus, nessun focolaio in Sardegna: ... Leggi su galluraoggi

lanuovasardegna : Coronavirus, test sierologici nei laboratori privati della Sardegna. L'assessore regionale alla sanità Nieddu: 'Po… - vivere_sardegna : Coronavirus: test sierologici in laboratori privati Sardegna - vivere_sardegna : Coronavirus: un nuovo caso ma nessun decesso in Sardegna - vivere_sardegna : Coronavirus. un nuovo positivo in Sardegna. Italia: le vittime sfiorano quota 35.000 da fine febbraio - CronacheNuoresi : Coronavirus. Via libera in Sardegna ai test sierologici nei laboratori privati... -