Conte non deve cadere: così Berlusconi e 5S si preparano (incredibilmente) a convivere (Di mercoledì 15 luglio 2020) Salvare il governo Conte. A qualsiasi costo, come il soldato Ryan della celebre pellicola diretta da Steven Spielberg. Con la differenza che mentre il militare americano andava difeso a tutti i costi in quanto diventato, a sua insaputa, simbolo di speranza in un Paese in ginocchio, qui da proteggere ci sono più volgarmente poltrone e interessi personali. E allora via alle grandi manovre per evitare che l’esperienza giallorossa, nonostante i mille tentennamenti, possa chiudersi in anticipo. Il ruolo chiave spetta a lui, Gianni Letta, l’uomo chiamato a fare da ponte tra Forza Italia, al momento ancora all’opposizione, e l’esecutivo. Letta ha già incontrato in queste ore Luigi Di Maio, uno che un tempo scendeva in piazza a gridare contro lo “psiconano” di grillina memoria e che ora, invece, siede agevolmente al tavolo di ... Leggi su ilparagone

FratellidItalia : Le giravolte di Conte: un video che dovrebbe vedere tutta Italia. Ma voi non vi sentite presi in giro? - borghi_claudio : Fossi stato io al posto di conte (ricordo che non è parlamentare) mi avrebbero già arrestato cento volte per turbat… - AMorelliMilano : I grandi proclami propagandistici di #Conte si scontrano con la realtà: altro che 400 miliardi, tantissimi non hann… - ArthurRichmon17 : RT @frapietrella: .@EljeroElia rivuole l’Italia e la Serie A per far vedere a tutti che non era quello della @juventusfc. Aneddoti e ricord… - danybolognese : RT @Danilo_Sant65: @DoctorGabriG il direttore del #falsoquotidiano è l'unico che a distanza di 4 anni chiama #Trump 'Il #Tycoon' (president… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte non Il premier Conte non può più comandare per poter rinviare - ItaliaOggi.it Italia Oggi Ue, Conte: "O vinciamo tutti o perdiamo tutti"

“Il consiglio torna a svolgersi in presenza recuperando la normalità stravolta dal Covid-19 Questo consiglio scaturisce in una prospettiva fortemente politica dalle proposte della commissione del Magg ...

Conte: intesa Ue sia a luglio, no a compromessi al ribasso

Non lo meritano le decine di migliaia di vittime, le imprese che stanno affrontando le conseguenze della pandemia". Lo ha affermato il premier Giuseppe Conte nelle comunicazioni alla Camera.

