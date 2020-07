Atlantia: in rally dopo ok Governo su Aspi (Di mercoledì 15 luglio 2020) (Teleborsa) – Ottima performance per Atlantia, che scambia in rialzo del 24,12%. A fare da assist alle azioni contribuisce l’accordo con il Governo, raggiunto nella notte, che prevede l’ingresso di CDP al 51%, lo scorporo di Aspi e la progressiva fuoriuscita della famiglia Benetton dalla compagine sociale. La tendenza ad una settimana del gestore della più estesa rete autostradale europea è più fiacca rispetto all’andamento del FTSE MIB. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato. Analizzando lo scenario di Atlantia si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 13,72 Euro. Prima resistenza a 14,46. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 13,23. Leggi su quifinanza

macri9095 : Money.itAzioni Atlantia in rally dopo L accordo su Autostrade. - infoiteconomia : Per rally Borse doppio test earning season e Consiglio UE. I titoli del Ftse Mib da seguire e la seduta da incubo p… - infoitinterno : Sulle borse asiatiche continua il rally. A Milano Atlantia affonda -

Ultime Notizie dalla rete : Atlantia rally Atlantia: in rally dopo ok Governo su Aspi Il Messaggero Atlantia: in rally dopo ok Governo su Aspi

(Teleborsa) - Ottima performance per Atlantia, che scambia in rialzo del 24,12%. A fare da assist alle azioni contribuisce l'accordo con il governo, raggiunto nella notte, che prevede l'ingresso di CD ...

Autostrade: no revoca ma Cdp e quotazione in Borsa

Azioni Atlantia in rally a Piazza Affari dopo il consiglio dei ministri notturno che non ha deciso sulla revoca della concessione di Autostrade, ma ha preso atto della proposta presentata in extremis ...

(Teleborsa) - Ottima performance per Atlantia, che scambia in rialzo del 24,12%. A fare da assist alle azioni contribuisce l'accordo con il governo, raggiunto nella notte, che prevede l'ingresso di CD ...Azioni Atlantia in rally a Piazza Affari dopo il consiglio dei ministri notturno che non ha deciso sulla revoca della concessione di Autostrade, ma ha preso atto della proposta presentata in extremis ...