WhatsApp down: impossible inviare messaggi, audio e video dalla nota app di messaggistica (Di martedì 14 luglio 2020) WhatsApp down: la nota app di messaggistica risulta bloccata in Italia e probabilmente anche in diverse nazioni. E’ al momento impossibile per gli utenti inviare messaggi, audio e video. Seguiranno aggiornamenti live.L'articolo WhatsApp down: impossible inviare messaggi, audio e video dalla nota app di messaggistica Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

fallinshawn : E poi ci sono io che non me ne ero nemmeno accorta del Whatsapp Down dato che non ho spazio e si era già bloccato???? - tempoweb : #whatsappdown L'app di messaggistica va ko - danny__vero : #WhatsApp in down è già stato detto? #whatsappdown - alessio_cost03 : #whatsapp è da rifare da 0. è down almeno due volte al mese, pieno di problemi e bug. telegram avanti anni luce - isabellabella29 : RT @harmanjasdhol: Whatsapp non va, stacca il Wi-Fi, rimetti il Wi-Fi, prova con il 4G, poi vieni su twitter e scopri che è in down #whatsa… -