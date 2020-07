Sentenza Tas, Guardiola: “Dette falsità, ora vogliamo le scuse” (Di martedì 14 luglio 2020) Il Manchester City prenderà parte alla prossima edizione della Champions League. La squadra di Guardiola dopo lo spauracchio di febbraio può tornare ad esultare e l'anno prossimo figurerà tra le squadre iscritte alla massima competizione europea per club. La Sentenza del TAS però ha fatto storcere il naso a molti, tra i quali anche Klopp e Mourinho che non hanno usato mezzi termini per commentare la vicenda.Guardiola: "vogliamo DELLE SCUSE"caption id="attachment 928627" align="alignnone" width="300" Guardiola (getty images)/captionAnche il diretto interessato Pep Guardiola ha voluto dire la sua in conferenza stampa riguardo alla Sentenza TAS: "Sono incredibilmente felice per la decisione. Mostra che ciò che la gente ha detto sul club ... Leggi su itasportpress

AntoVitiello : Il Tas ribalta la sentenza Uefa sull'esclusione del Manchester City, la squadra di Guardiola potrà partecipare alle competizioni Uefa. - DiMarzio : La rabbia di #Mourinho per la sentenza del TAS sul #ManchesterCity - clikservernet : Klopp: “Sentenza del Tas sul City? Non è stato un bel giorno per il calcio. Regole vanno rispettate” - Noovyis : (Klopp: “Sentenza del Tas sul City? Non è stato un bel giorno per il calcio. Regole vanno rispettate”) Playhitmusi… - LuigiBevilacq17 : RT @InterCM16: #Mourinho: «La sentenza del TAS sul #City è la fine del FPF» -