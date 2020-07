Sabrina Salerno a 52 anni le straccia tutte. Leopardata, pin-up, in piscina... (Di martedì 14 luglio 2020) In piscina, in palestra, col costume da pin-up o il top animalier. Sabrina Salerno, icona sexy dell'italian pop anni '80, è sempre bellissima. Oltre ad avere un fisico da urlo sembra che per lei il tempo si sia mai fermato. Ecco le ultime foto su Instragram della cantante di Boys, boys, boys lanciata da Claudio Cecchetto - la carta d'identità dice 52... - che conquista follower di tutte le età. Sabrina Salerno sui social Leggi su iltempo

infoitcultura : Sabrina Salerno è sempre esplosiva: curve incredibili – FOTO - infoitcultura : Sabrina Salerno |“splendida come una domenica mattina”, bellissima – FOTO - infoitcultura : Sabrina Salerno mostra il lato A, “Oltre le gambe c’è di più” - infoitcultura : Sabrina Salerno incanta con il vestito grigio: niente reggiseno per lei – FOTO - infoitcultura : Sabrina Salerno regina del web: il suo lato A fa il giro del mondo – FOTO -