Recovery fund, la linea del premier: "Negoziato in salita, ma non cedo su nulla" (Di martedì 14 luglio 2020) “Io non voglio cedere su nulla”. È perentorio il premier Conte nel colloquio con il Corriere della Sera seduto a bordo dell'aereo che lo riporta in Italia da Berlino dopo l'incontro e la cena con Angela Merkel. E non si dà pace su fatto che la trattativa sul Recovery fund si riduca solo auna discussione “su qualche miliardo in più o in meno” perché a suo avviso ben altra è la scommessa: “Se l'Europa non si riprende subito e non recupera competitività, resterà schiacciata sul piano globale” dice con preoccupazione. Poi Conte ammette: “Il Negoziato è molto difficile, ci sono molte resistenze”, anche perché la Cancelliera gli ha fatto intendere che a qualcosa l''Italia dovrà ... Leggi su agi

