Lille | lanciata la campagna abbonamenti senza Osimhen e Gabriel

Domani partirà la campagna abbonamenti del Lille e il club francese l'ha annunciato attraverso i propri canali ufficiali con un'apposita grafica che raffigura diversi membri della squadra. Tra questi, però, mancano sia Victor Osimhen che Gabriel Magalhaes, coinvolti in trattative di mercato ed entrambi obiettivi del Napoli.

Al Lille andranno invece per la cessione del suo cartellino 81 milioni, comprensivi però del passaggio al club transalpino di Adam Ounas, valutato circa 30 milioni. L’attaccante del Lille ha scritto “ ...L’edizione odierna dell’Equipe lancia la bomba: il centravanti nigeriano del Lille, Victor Osimhen, ha scelto il Napoli. Nell’articolo in questione (immagine in allegato sotto), si parla di un accordo ...