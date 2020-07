L’Ex Caserma G. Savorgnan in Via Aquileia è stata messa in sicurezza (Di martedì 14 luglio 2020) L’importante arteria cittadina vede nuovamente libero al transito pedonale il marciapiede lungo il fronte dell’edificio storico. Il marciapiede era stato transennato a fine 2019 a causa di una caduta di calcinacci e detriti dovuti all’invecchiamento e usura dei materiali murali: una perizia ne aveva certificato la pericolosità e pertanto la chiusura dell’intero fronte strada si era resa necessaria a tutela della pubblica incolumità. Un disagio purtroppo inevitabile viste le evidenti implicazioni di sicurezza per gli utenti. Trattandosi di un bene tutelato, l’intervento, di competenza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo – Segretariato Regionale, ha dovuto rispettare una serie di procedure di valutazione e perizia, oltre al necessario reperimento dei fondi, scontando ... Leggi su udine20

