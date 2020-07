Insalata di pollo (Di martedì 14 luglio 2020) Insalata di pollo Vuoi rimanere in forma e non sai cosa mangiare? L’Insalata di pollo è un piatto unico sfizioso, leggero, dietetico e soprattutto veloce da preparare. Il tempo di preparazione equivale al tempo di cottura del pollo. Vediamo insieme la ricetta Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 500 g di petto di pollo a fette100 g di mais2 carote80 g di rucola150 g di pomodorini1 cucchiaio di olio extravergine d’olivaSale fino q.b.1 cucchiaio di maionese (facoltativo)Per preparare l’Insalata di pollo iniziamo mettendo a scaldare la piastra dove andremo a cuocere le fettine di petto di pollo. Mentre la piastra si scalda battete le fettine con il batticarne e poi mettetele a ... Leggi su termometropolitico

Per preparare l'insalata di pollo iniziamo mettendo a scaldare la piastra dove andremo a cuocere le fettine di petto di pollo. Mentre la piastra si scalda battete le fettine con il batticarne e poi me ...