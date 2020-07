Il crollo mondiale del Fast Fashion. Tutta colpa del Covid? (Di martedì 14 luglio 2020) È il primo “rosso” in circa due decenni di storia del Fast Fashion, e non si tratta del colore di tendenza dell’anno. Saracinesche abbassate, danni miliardari, ordini saltati, posti di lavoro a rischio: il lungo buio del lockdown ha tolto linfa al settore che dalla fine degli anni Novanta, combinando prodotti a basso costo con assortimenti veloci, si è imposto trasformando le abitudini di consumo globali.Un primo scossone si era avuto nel 2018 con l’entrata in crisi del marchio low cost americano Forever21, che ha poi fatto ricorso alla bancarotta nel settembre 2019. In questo 2020, la scure del coronavirus: negozi chiusi e domanda crollata hanno fatto entrare in sofferenza molti big del settore. Da Zara, passando per H&M e Primark, fino ai non lontani parenti d’oltreoceano del Fast ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : Il crollo mondiale del Fast Fashion. Tutta colpa del Covid? - FrancescoPenne : RT @checovenier: Il “modello nel mondo” ha un numero di infetti e di morti per milione nella top 5 mondiale, il PIL a -11,2 (il crollo più… - AntonioRepanati : RT @checovenier: Il “modello nel mondo” ha un numero di infetti e di morti per milione nella top 5 mondiale, il PIL a -11,2 (il crollo più… - IlGiannon : RT @checovenier: Il “modello nel mondo” ha un numero di infetti e di morti per milione nella top 5 mondiale, il PIL a -11,2 (il crollo più… - CollegeUK1987 : RT @checovenier: Il “modello nel mondo” ha un numero di infetti e di morti per milione nella top 5 mondiale, il PIL a -11,2 (il crollo più… -

Ultime Notizie dalla rete : crollo mondiale Il crollo mondiale del Fast Fashion. Tutta colpa del Covid? (di G. Colombo) L'HuffPost Swatch: crollano attività, primo semestre in perdita

Il lockdown imposto su scala praticamente mondiale per arginare il coronavirus ha influito pesantemente sul primo semestre di Swatch. Il leader mondiale dell'orologeria ha subito una perdita di 308 mi ...

Swatch: crollano le attività, persi 308 milioni in 6 mesi

Un anno fa l'utile superava i 400 milioni. Chiuso temporaneamente l'80% dei canali di vendita nel mondo, ma la domanda dei clienti è ora elevata Il lockdown ha influito pesantemente sul primo semestre ...

Il lockdown imposto su scala praticamente mondiale per arginare il coronavirus ha influito pesantemente sul primo semestre di Swatch. Il leader mondiale dell'orologeria ha subito una perdita di 308 mi ...Un anno fa l'utile superava i 400 milioni. Chiuso temporaneamente l'80% dei canali di vendita nel mondo, ma la domanda dei clienti è ora elevata Il lockdown ha influito pesantemente sul primo semestre ...