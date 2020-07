De Laurentiis: “Dovevo mandar via Ancelotti ad inizio stagione, ma non mi pento” (Di martedì 14 luglio 2020) Aurelio De Laurentiis è stato intervistato da Canale 21 dopo la presentazione del ritiro di Castel di Sangro ed è tornato sull’esonero di Carlo Ancelotti. Ero fiducioso prima e lo sono anche adesso, questa squadra ha sempre battuto il Liverpool. Poi si sono verificate delle situazioni già dall’anno scorso che per mia troppa gentilezza, tolleranza e rispettosità, hanno portato ad un brusco momento e a una frenata totale, così ho deciso di cambiare. Probabilmente dovevo farlo già ad inizio stagione, ma non mi pento di nulla: nella vita contano i rapporti umani, sono quelli che ci portano tutta l’esperienza che possiamo dare agli altri. L'articolo De Laurentiis: “Dovevo mandar via Ancelotti ad ... Leggi su ilnapolista

napolista : De Laurentiis: “Dovevo mandar via Ancelotti ad inizio stagione, ma non mi pento” Il presidente del Napoli a Canale… - news24_napoli : “Quando ho iniziato a far l’allenatore ancora dovevo migliorare… - MundoNapoli : Aurelio De Laurentiis: “Dovevo esonerare prima Ancelotti” -

Ultime Notizie dalla rete : Laurentiis “Dovevo