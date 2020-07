Dayane Mello avverte Belen. "Su Gianmaria Antinolfi apri gli occhi" (Di martedì 14 luglio 2020) Roma, 14 luglio 2020 " Dayane Mello mette in guardia Belen Rodriguez sul nuovo amore Gianmaria Antinolfi: "Frequentava me quando ti corteggiava". Nell'estate del triangolo bollente Belen Rodriguez " ... Leggi su quotidiano

zazoomblog : Dayane Mello mette in guardia Belen da Gianmaria Antinolfi - #Dayane #Mello #mette #guardia #Belen - Notiziedi_it : Dayane Mello mette in guardia Belen su Antinolfi: “Apri gli occhi! Frequentava me mentre ti corteggiava” - zazoomnews : Belen Rodriguez Dayane Mello: “Antinolfi faceva coppia con me” - #Belen #Rodriguez #Dayane #Mello: - zazoomblog : Belen Rodriguez Dayane Mello: “Antinolfi faceva coppia con me” - #Belen #Rodriguez #Dayane #Mello: - ElisaDiGiacomo : Dayane Mello avverte Belen su Gianmaria: 'Penso sia solo affamato di popolarità' -

Ultime Notizie dalla rete : Dayane Mello Belen Rodriguez dimentica Stefano De Martino tra le braccia di Gianmaria Antinolfi, ma Dayane Mello mette in guardia la showgirl argentina! Isa e Chia “Apri gli occhi su Adinolfi, frequentava me”, Belen avvisata dall’ex fiamma

Negli ultimi giorni Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi hanno conquistato le pagine dei siti e dei giornali di gossip. Dal passato dell’imprenditore napoletano è spuntata Dayane Mello. I due avrebbe ...

Belen Rodriguez presa in giro da Gianmaria Antinolfi? Dayane Mello la mette in guardia e lancia un appello

Mentre Gianmaria Antinolfi corteggiava Belen Rodriguez usciva anche con un’altra ragazza (famosa). Questa è l’indiscrezione del prossimo numero di Chi Magazine, in uscita domani. Gabriele Parpiglia, p ...

Negli ultimi giorni Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi hanno conquistato le pagine dei siti e dei giornali di gossip. Dal passato dell’imprenditore napoletano è spuntata Dayane Mello. I due avrebbe ...Mentre Gianmaria Antinolfi corteggiava Belen Rodriguez usciva anche con un’altra ragazza (famosa). Questa è l’indiscrezione del prossimo numero di Chi Magazine, in uscita domani. Gabriele Parpiglia, p ...