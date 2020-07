Coronavirus, l'analisi dell'Asl: tra i viaggiatori molti più positivi (Di martedì 14 luglio 2020) Antonio d'Amore, direttore generale dell'Asl Napoli 2 Nord, dichiara: «Siamo riusciti a contenere il contagio anche in virtù del lavoro minuzioso e quotidiano realizzato dai nostri servizi. A marzo, ... Leggi su ilroma

giuliog : RT @RomaSette: L’analisi @Coldiretti a commento dell’ultimo rapporto Onu-Fao: il #coronavirus in Italia ha causato un’impennata del 40% del… - AndreaStair : RT @EasyInve: Chi sono i nuovi positivi in provincia di #Bergamo? Nell’ultimo mese sono mille, quasi tutti asintomatici, scoperti grazie ai… - 71locatelli : RT @EasyInve: Chi sono i nuovi positivi in provincia di #Bergamo? Nell’ultimo mese sono mille, quasi tutti asintomatici, scoperti grazie ai… - CaritasItaliana : RT @RomaSette: L’analisi @Coldiretti a commento dell’ultimo rapporto Onu-Fao: il #coronavirus in Italia ha causato un’impennata del 40% del… - RomaSette : L’analisi @Coldiretti a commento dell’ultimo rapporto Onu-Fao: il #coronavirus in Italia ha causato un’impennata de… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus analisi Coronavirus Sicilia, a Lampedusa macchina per analisi rapida tamponi. DIRETTA Sky Tg24 Uno «strepitoso» test rapido: bastano sette minuti per scoprire se si è positivi al Coronavirus

"Circa" sette minuti perché nel caso della prova "live" ne sono bastati poco più di tre per avere il responso. E dopo l'introduzione del presidente Zaia («È qualcosa di strepitoso, l'avessimo avuto il ...

Coronavirus, il bollettino di oggi 14 luglio. Nelle Marche un nuovo positivo

Ancona, 14 luglio 2020 - Un solo nuovo positivo. Lo ha comunicato il Gores, dopo le analisi condotte nelle ultime 24 ore che hanno rilevato una persona positiva in provincia di Ascoli Piceno. Il Gores ...

"Circa" sette minuti perché nel caso della prova "live" ne sono bastati poco più di tre per avere il responso. E dopo l'introduzione del presidente Zaia («È qualcosa di strepitoso, l'avessimo avuto il ...Ancona, 14 luglio 2020 - Un solo nuovo positivo. Lo ha comunicato il Gores, dopo le analisi condotte nelle ultime 24 ore che hanno rilevato una persona positiva in provincia di Ascoli Piceno. Il Gores ...