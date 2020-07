Camici alla Lombardia dal cognato di Fontana, l’assessore a capo della task force per i dispositivi di protezione: “Rifarei tutto” (Di martedì 14 luglio 2020) Nel giorno della protesta dei consiglieri regionali del Movimento 5 stelle al Pirellone, emergono nuovi tasselli sulla vicenda dei Camici forniti alla Lombardia dalla società del cognato di Attilio Fontana, Andrea Dini, durante l’emergenza Covid. “Sapevo avremmo corso dei rischi ma rifarei tutto, in coscienza ritengo sia stata la cosa giusta”, ha dichiarato durante un’informativa l’assessore Raffaele Cattaneo, già ascoltato nei giorni scorsi dai pm della procura di Milano e a capo della task force regionale per la produzione di mascherine e Dpi. “Qual era l’alternativa in quei giorni? Lasciare i nostri medici senza ... Leggi su ilfattoquotidiano

