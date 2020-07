Bari-Ternana, Tagliavento: “Faticavo a comprendere reazioni dei dirigenti, adesso è complicato” (Di martedì 14 luglio 2020) Paolo Tagliavento, ex arbitro e ora vicepresidente della Ternana, commenta quanto accaduto ieri nella sfida col Bari. Il secondo turno dei playoff di Serie C non ha sorriso agli umbri, usciti nonostante il pari: “Per anni ho faticato a comprendere le reazioni dei dirigenti – spiega su Facebook – adesso, che sono dall’altra parte della barricata, dopo una direzione di gara così, mi rendo conto di quanto sia complicato non reagire ad ingiustizie così palesi. Veder vanificati gli sforzi di una società, di una squadra e di un ambiente intero, per una gara gestita così, mi provoca rabbia”. “Ho visto uscire nostri giocatori gravemente infortunati per falli duri, ma a subire una espulsione incomprensibile siamo ... Leggi su sportface

