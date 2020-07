Autostrade, Conte ha già smesso di fare il duro. Oggi in Cdm nessuna revoca per i Benetton (Di martedì 14 luglio 2020) Roma, 14 lug – E’ il giorno di Autostrade, forse. Dopo la voce grossa e i consueti annunci roboanti, Oggi Giuseppe Conte aprirà il Consiglio dei ministri con un’informativa sul caso Aspi, l’azienda concessionaria della rete autostradale, controllata dal gruppo Atlantia della famiglia Benetton. Se ieri il premier in interviste varie ha tuonato contro Autostrade, dicendo che prendeva in giro gli italiani e lasciando intendere di aver deciso per la revoca della concessione, Oggi le cose andranno in modo del tutto diverso. Sì, perché il Cdm non sarà affatto risolutivo. E la revoca inoltre non è affatto scontata. Anzi, secondo alcuni analisti è soltanto lo spettro agitato nel braccio di ferro ... Leggi su ilprimatonazionale

