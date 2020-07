Albano, perde il controllo dell’auto e finisce in un fosso: ferito 52enne (Di martedì 14 luglio 2020) Incidente in via Olivella, ad Albano, dove un uomo di 52 anni di Ariccia ha perso il controllo della sua Fiat 600 ed è finito in un fosso. Il 52enne, seppur ferito, è riuscito ad uscire dall’auto e ad allontanarsi dal luogo dell’incidente. L’uomo è stato poi rintracciato dai Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo e, grazie all’intervento di un’ambulanza del 118, è stato trasportato in ospedale. Lì è stato medicato ed è stato sottoposto ad alcool e droga test. L’auto è stata recuperata e posta sotto sequestro presso il deposito giudiziario di Albano. Albano, perde il controllo dell’auto e finisce in un ... Leggi su ilcorrieredellacitta

