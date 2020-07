Usano un escavatore per abbattere la colonna del self-service (Di lunedì 13 luglio 2020) Nuovo colpo della banda dei distributori nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 luglio ai danni di un’area di servizio di Martignacco, la Q8 Easy di via Spilimbergo. Le modalità con cui hanno agito i malviventi sono analoghe a quelle utilizzate la notte precedente a Cervignano. Anche in questo caso per abbattere la colonna del self-service che contiene il denaro è stato usato un escavatore rubato poco prima (videoproduzioni Petrussi). Leggi su udine20

Ultime Notizie dalla rete : Usano escavatore Con una ruspa scardinano e rubano le colonnine per il pagamento automatico in un distributore Il Messaggero Veneto Nuovo colpo della banda dei distributori: usano un escavatore per abbattere la colonna del self-service

È successo nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 luglio ai danni di un’area di servizio di Martignacco MARTIGNACCO. Nuovo colpo della banda dei distributori nella notte tra domenica 12 e ...

A Grado, Lignano, Sappada: nuove offerte di lavoro e tirocinio nel settore turistico.

Dal portale Lavoro FVG si riepilogano le nuove offerte di lavoro per la stagione estiva nelle località turistiche di Grado, Lignano, Sappada, prevalentemente nel settore alberghiero e dei pubblici ese ...

È successo nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 luglio ai danni di un’area di servizio di Martignacco MARTIGNACCO. Nuovo colpo della banda dei distributori nella notte tra domenica 12 e ...Dal portale Lavoro FVG si riepilogano le nuove offerte di lavoro per la stagione estiva nelle località turistiche di Grado, Lignano, Sappada, prevalentemente nel settore alberghiero e dei pubblici ese ...