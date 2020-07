Uomini e Donne: Giorgio Manetti ex di Gemma Galgani diventa attore (Di lunedì 13 luglio 2020) Da Uomini e Donne al cinema. Giorgio Manetti, l’ex di Gemma Galgani, si dà alla recitazione. Sono ormai i lontani in cui il bel Giorgio infrange cuori nel salotto di Maria De Filippi, in primis quello della torinese Gemma che ha impiegato anni a dimenticarlo. Ora il toscano è impegnato in un progetto cinematografico in lingua inglese. Uomini e Donne, Giorgio Manetti: ecco chi è la sua nuova fidanzata Giorgio Manetti debutta nel mondo del cinema Sul web è infatti trapelata una clip nella quale lo si vede recitare in una scena che si svolge al tavolo di quello che sembra un ristorante con un amico. La scelta della ... Leggi su tvzap.kataweb

