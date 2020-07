Traffico Roma del 13-07-2020 ore 12:30 (Di lunedì 13 luglio 2020) Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato Italiane Corso d’Italia tra via Marche via Toscana Inoltre per i mezzi con lunghezza oltre i 7 metri e mezzo il divieto di transito inizia da piazzale Brasile fino a via Toscana i lavori termineranno il prossimo 7 agosto fino alle 14 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone nei pressi della della regione Lazio code per lavori su Viale di Tor di Quinto tra ponte Milvio e via delle Fornaci di Tor di Quinto Verso il raccordo Rimaniamo in zona chiusa via dei Due Ponti tra via Marcella via Flaminia causa del danneggiamento della sottovia In seguito a un incidente il ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 13-07-2020 ore 09:00 RomaDailyNews ANAS: a Giugno il traffico cresce del +53% rispetto a Maggio

L'arteria più trafficata della rete ANAS resta però sempre il Grande Raccordo Anulare di Roma: lo scorso 25 Giugno è stato il più trafficato con il passaggio di oltre 141.000 veicoli. Tutte le ...

Anas: a giugno il traffico del +53% rispetto a maggio

Analizzando il traffico dei veicoli totali sull'Indice di Mobilità Rilevata ... L'arteria più trafficata della rete Anas resta però sempre il Grande Raccordo Anulare di Roma: lo scorso 25 giugno è stato il più trafficato con il passaggio di oltre 141.000 veicoli.

