Torino, Longo: «Inter più brava. Non soffochiamo Belotti» (Di martedì 14 luglio 2020) Moreno Longo ha analizzato la sconfitta subita in casa dell’Inter: le dichiarazioni dell’allenatore del Torino Moreno Longo, allenatore del Torino, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta incassata contro l’Inter. PRESTAZIONE – «Aver dato all’Inter la possibilità di fare in poco tempo due gol evitabili, in due momenti in cui la nostra concentrazione non è massima, hanno cambiato la partita facendocela perdere. Noi siamo una squadra che deve lottare su tutti i campi per raggiungere i punti che servono per la salvezza. Sapevamo di venire qui per lottare e conquistare punti ma l’Inter è stata più brava di noi». CRESCITA – «Questa ... Leggi su calcionews24

Pall_Gonfiato : #Torino: le parole di Moreno #Longo al termine del match di San Siro contro l'#Inter - sportface2016 : #InterTorino, le parole di #Longo: 'Presi gol evitabili, sconfitta che fa male' - FcInterNewsit : Torino, Longo a Sky: 'Sconfitta che fa male, dispiace aver preso quei gol a inizio secondo tempo' - CronacheTweet : Le parole di #Longo nel post partita - fcin1908it : Torino, Longo: 'Per fare risultato con l'Inter bisogna essere perfetti. Noi oggi...' - -