Scontro auto-moto sull’Appia: grave un 39enne (Di lunedì 13 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMontesarchio – Incidente stradale questa sera sulla strada statale Appia, in contrada Sferracavallo. L’impatto si è registrato tra una Renault e uno scooter, per cause attualmente in corso d’accertamento. Ad avere la peggio è stato un 39enne che viaggiava a bordo dello scooter e che nella circostanza è caduto violentemente. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorritori del 118 che hanno constatato la gravità delle ferite. L’uomo è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Sul posto anche i carabinieri per effettuare i rilievi. L'articolo Scontro auto-moto sull’Appia: grave un 39enne ... Leggi su anteprima24

alessandrobozz1 : RT @icon_rovigo: In presenza di un incidente senza scontro tra auto c’è risarcimento? - ottopagine : Scontro tra scooter e auto, 39enne in codice rosso #Benevento - NTR24 : Statale Appia, scontro tra auto e scooter in località Sferracavallo: ferito 39enne - infoitinterno : Incidente stradale, scontro fra due auto: gravissimo un giovane. Arriva l'eliambulanza - tusciaweb : Scontro auto-moto sul Gra, intervento dell’elisoccorso Roma - Riceviamo e pubblichiamo - Sul Grande raccordo anula… -

Ultime Notizie dalla rete : Scontro auto Scontro auto-scooter in superstrada: "Cerco testimoni, chi ha visto si faccia avanti" PisaToday Perde il controllo dell'auto, si schianta contro un muro ed è sbalzato fuori dall'abitacolo: muore un 50enne

L'auto è uscita fuori strada, andando a schiantarsi contro il muro di cinta di un podere e, successivamente, ribaltandosi. Ha perso la vita il conducente del veicolo, un uomo di 50 anni, sbalzato fuor ...

Statale Appia, scontro tra auto e scooter in località Sferracavallo: ferito 39enne

E’ di un ferito il bilancio di uno scontro tra un’auto e uno scooter avvenuto nel pomeriggio in località Sferracavallo alle porte di Montesrachio, lungo la statale Appia. Ad avere la peggio è stato un ...

L'auto è uscita fuori strada, andando a schiantarsi contro il muro di cinta di un podere e, successivamente, ribaltandosi. Ha perso la vita il conducente del veicolo, un uomo di 50 anni, sbalzato fuor ...E’ di un ferito il bilancio di uno scontro tra un’auto e uno scooter avvenuto nel pomeriggio in località Sferracavallo alle porte di Montesrachio, lungo la statale Appia. Ad avere la peggio è stato un ...