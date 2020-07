Paura ad Afragola, va a fuoco deposito di autobus (Di lunedì 13 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAfragola (Na) – Un incendio di vaste dimensioni è scoppiato ad Afragola, in via Saggese. Ad andare a fuoco un deposito di autobus privati e gli stessi mezzi. Il rogo ha sprigionato un forte odore acre e una densa nube nera, visibile anche a chilometri di distanza e dall’autostrada che costeggia il comune a nord di Napoli. La puzza acre ha raggiunto diversi comuni da Acerra a Giugliano. Al momento non è ancora chiaro cosa abbia provocato l’incendio, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco. L'articolo Paura ad Afragola, va a fuoco deposito di autobus proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

saulcaia : “Devi dire ‘non avere paura quello sa morire’ devi dire”. Il messaggio che Michele #Senese 'o pazz dal carcere affi… -

Napoli, grande boato poi un incendio: nella zona nord della città si alza una colonna di fumo molto alta visibile da chilometri Molta paura e attimi di terrore ... tra Capodichino e alcuni comuni ...

Pizzini dal carcere, così Senese gestiva gli 'affari di famiglia': 28 arresti. Tra loro il fratello della senatrice Cirinnà

Pizzini dal carcere per dare ordini su come gestire soldi guadagnati da usura ed estorsioni, diversificando così il rischio e accumulare denaro sufficiente per portare avanti la famiglia e tutto il gr ...

