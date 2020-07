NieR Reincarnation in un nuovo trailer che mostra il combattimento del gioco per mobile

NieR Re[in]carnation in un nuovo trailer che mostra il combattimento del gioco per mobile (Di lunedì 13 luglio 2020) NieR sta per tornare con un remaster di NeiR Replicant, ma non è l'unico gioco in arrivo della saga, poiché un nuovo capitolo per mobile, NieR Reincarnation, sarà presto disponibile. Oggi, riceviamo un trailer che ci mostra le meccaniche di combattimento.Il nuovo trailer giapponese presenta vari aspetti del titolo in esecuzione, ma soprattutto ci permette di capire meglio quali saranno le meccaniche e sequenze di combattimento. NieR Reincarnation non ha ancora una data di uscita ma è previsto un beta test chiuso per il mercato giapponese sia per iOS che per Android dal 29 luglio al 5 agosto. Leggi altro... Leggi su eurogamer

