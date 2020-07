Muore in Texas dopo un 'Covid-party', le sue ultime parole: 'Credevo fosse una bufala' (Di lunedì 13 luglio 2020) Penso di aver fatto un errore. Credevo fosse una bufala, ma non lo era : sono le ultime parole di un uomo di 30 anni ad un infermiera, il giorno prima di morire dopo aver partecipato in Texas ad una ... Leggi su gazzettadelsud

HuffPostItalia : Partecipa a Covid Party, muore 30enne in Texas: 'Ho fatto un errore' - MediasetTgcom24 : Texas, partecipa a un Covid party: un 30enne muore in ospedale | Pensava che la malattia fosse solo una bufala… - SkyTG24 : Coronavirus, un 30enne muore in Texas dopo il contagio a un 'Covid party' - Che22peace71 : RT @Kotiomkin: #Texas: organizza un #COVIDparty, si infetta e muore. Festa riuscitissima. [@Ricci050672] #13luglio #Covid_19 #coronavirus… - Faith_G_S : @Nitta_84 @ChrisHart_imfg @Corriere Titolo dell'articolo americano: 'penso di aver commesso un errore' giovane del… -