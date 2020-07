Inter-Torino, i diffidati nerazzurri in vista della Spal (Di lunedì 13 luglio 2020) Sono cinque i diffidati dell’Inter prima di scendere in campo al Meazza contro il Torino in vista dello scontro sul campo della Spal in programma giovedì. Si tratta di Borja Valero, De Vrij, Gagliardini, Godin, Vecino, che dunque per questo motivo potrebbero entrare nelle rotazioni di turnover di Conte per non far saltare loro un impegno che sulla carta sembra facile, quello di Ferrara, ma che invece può nascondere delle insidie. Leggi su sportface

