Ibrahimovic e la lezione di Capello: "Mi ha fatto sentire un nessuno" (Di lunedì 13 luglio 2020) Più bello ancora il primo incontro con Capello: stava leggendo la Gazzetta, per me la Gazzetta era wow, in Svezia il giornale rosa è il calcio. Al primo giorno di allenamento, entro negli spogliatoi ... Leggi su sport.virgilio

Alex_Zonghetti : Il #Milan ha imparato la lezione del derby e giustamente adesso fa la rimonta 4-2. Incredibile. #MilanJuventus #Ibrahimovic #Ronaldo -

Ultime Notizie dalla rete : Ibrahimovic lezione Ibrahimovic e la lezione di Capello: “Mi ha fatto sentire un nessuno” Virgilio Sport Ibrahimovic e la lezione di Capello: “Mi ha fatto sentire un nessuno”

Zlatan Ibrahimovic ricorda il suo periodo alla Juventus: “Moggi mi disse che non ero lì per stare bene, ma per vincere”. E’ considerato uno dei più grandi giocatori in assoluto della sua generazione e ...

Ibrahimovic, addio al Milan: lo svedese conferma e stronca Rangnick

Occhio però anche a qualche campanello d’allarme che arriva soprattutto dal calciomercato del Milan. Proprio nelle ultime ore infatti è uscita una notizia di mercato clamorosa, che sta spaventando i t ...

Zlatan Ibrahimovic ricorda il suo periodo alla Juventus: “Moggi mi disse che non ero lì per stare bene, ma per vincere”. E’ considerato uno dei più grandi giocatori in assoluto della sua generazione e ...Occhio però anche a qualche campanello d’allarme che arriva soprattutto dal calciomercato del Milan. Proprio nelle ultime ore infatti è uscita una notizia di mercato clamorosa, che sta spaventando i t ...