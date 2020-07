I rischi di un contenzioso decennale su Autostrade (Di lunedì 13 luglio 2020) Le ultime dichiarazioni di Giuseppe Conte sembrano accelerare verso la revoca delle concessioni autostradali di Autostrade per l’Italia (Aspi). Un tema che fa discutere la maggioranza, tra chi spinge come M5S, e chi frena come Pd e Italia Viva, che mettono in guardia Sugli effetti giuridici e formali dell’eventuale rottura HuffPost ha interrogato l’avvocato di Genova Davide Maresca, esperto in materia di aiuti di Stato, concorrenza e regolazione delle infrastrutture di trasporto.Cosa accade con la revoca?Lo Stato attraverso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti è il concedente di Autostrade per l’Italia, quindi è il contraente, un contraente un po’ diverso rispetto a quelli normali però. Se io e lei abbiamo un contratto non posso disdirlo da un giorno all’altro. Invece lo Stato, per il ... Leggi su huffingtonpost

Non è così banale come si vuole far credere e dunque mi sembra strano che si giunga a un indennizzo senza un contenzioso. Un contenzioso di fronte alla giustizia civile, che secondo la clausola di ...

Non è così banale come si vuole far credere e dunque mi sembra strano che si giunga a un indennizzo senza un contenzioso. Un contenzioso di fronte alla giustizia civile, che secondo la clausola di ...