Grave incidente sul GRA: motociclista a terra, interviene l’eliambulanza, la situazione in tempo reale (Di lunedì 13 luglio 2020) Grave incidente stradale sul GRA (Grande Raccordo Anulare) di Roma in corrispondenza del km 21, altezza Bufalotta. Il sinistro ha coinvolto un motociclista che &eGrave; finito a terra in carreggiata esterna. See image gallery at www.ilcorrieredellacitta.com incidente sul GRA: traffico in tilt, tutti gli aggiornamenti L’eliambulanza &eGrave; atterrata in questo momento sul GRA. Al momento le condizioni del motociclista non sono note. Forti i rallentamenti alla circolazione: oltre 5 i km di coda nel tratto in questione. In carreggiata esterna le code si registrano in particolare tra la Nomentana e la Salaria; si circola inoltre soltanto sulla complanare per consentire le operazioni di soccorso. #A90 #RaccordoAnulare ... Leggi su ilcorrieredellacitta

ivanscalfarotto : Incidente sul lavoro oggi in acciaieria a #Taranto, per fortuna non grave. L’incertezza sul destino dell’azienda è… - Agenzia_Ansa : #Zanardi Due settimane di calvario dall'incidente a Pienza. Si attende ancora il risveglio dal coma, il quadro rest… - TgrMarche : #Sirolo #Sp2 località #Coppo incidente stradale con due auto coinvolte. Un ferito grave, trasferito all'ospedale re… - CorriereCitta : Grave incidente sul #GRA: motociclista a terra, attesa #eliambulanza, la situazione in tempo reale #Roma #Traffico - sciareneve : RT @mtbitalia: Grave incidente per Mirco Maestri: si frattura la scapola cadendo in discesa dal Gavia #roadbikes #13Luglio -

Ultime Notizie dalla rete : Grave incidente Grave incidente a Gorghetto il Resto del Carlino Quindicenne investita da un motorino: lo scooterista ferito si rialza e fugge

Livorno: l'incidente è avvenuto in via Cattaneo. Ma alle forze dell'ordine non risulta ancora nessuna denuncia per omissione di soccorso LIVORNO. Si è rialzato ferito, dopo aver investito una ragazza ...

Grave incidente sul GRA: motociclista a terra, attesa eliambulanza, la situazione in tempo reale

Grave incidente stradale sul GRA (Grande Raccordo Anulare) di Roma in corrispondenza del km 21, altezza Bufalotta. Il sinistro ha coinvolto un motociclista che in questo momento è a terra in carreggia ...

Livorno: l'incidente è avvenuto in via Cattaneo. Ma alle forze dell'ordine non risulta ancora nessuna denuncia per omissione di soccorso LIVORNO. Si è rialzato ferito, dopo aver investito una ragazza ...Grave incidente stradale sul GRA (Grande Raccordo Anulare) di Roma in corrispondenza del km 21, altezza Bufalotta. Il sinistro ha coinvolto un motociclista che in questo momento è a terra in carreggia ...