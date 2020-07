Frosinone – Juve Stabia – Probabili formazioni, pronostico, tv e streaming (Di lunedì 13 luglio 2020) Oggi 13 luglio 2020 34^ turno di Serie B che vede allo stadio Benito Stirpe di Frosinone la gara tra Frosinone e Juve Stabia con calcio d’inizio alle ore 21:00. Per la squadra di mister Nesta la ripresa è coincisa con un calo di forma conquistando solo una vittoria nelle ultime 5 gare e dando, così, l’addio al secondo posto ma serve, comunque, fare punti in chiave playoff in quanto le inseguitrici corrono. Anche i gialloblu campani non vivono un momento di forma strabiliante conquistando un solo punto nelle ultime 5 partite. Servono punti per cercare la salvezza che è ad un passo, il Venezia è a soli 3 lunghezze. Frosinone – Juve Stabia – Probabili ... Leggi su giornal

Feuille2Match_ : ???? Serie B Le programme : Cosenza - Perugia à 18h45 Ascoli - Empoli à 21h Cremonese - Chievo à 21h Crotone - Pord… - tabellamercatob : 15^ ritorno #serieb Convocati e undici schierati venerdì scorso /3 Alle 21.00 #FrosinoneJuveStabia… - TG24info : Serie B - #Frosinone vs Juve Stabia, ecco i #Convocati giallazzurri - #TG24.info - #Frosinonejuvestabia #SERIEB… - NunzioMarrazzo : Frosinone-Juve Stabia. Le possibili scelte di Nesta e Caserta ?????? #Calcio, #Caserta, #Frosinone, #JuveStabia,… - StabiaChannel : #JuveStabia #Juve Stabia - Vespe pronte a dare battaglia: a Frosinone serve l'impresa LEGGI LA NEWS:… -