Francesca Tocca e Valentin Dumitru confermano la loro relazione in un video postato su Instagram (Di lunedì 13 luglio 2020) In via ufficiale Francesca Tocca e Valentin Dumitru confermano la loro storia d'amore. Un aggiornamento importante, quello comparso sui social, dopo la fine del matrimonio tra Francesca e Raimondo Todaro di cui era stata sparsa la voce durante l'ultima edizione del serale di Amici di Maria De Filippi. Mentre in alcuni casi il gossip è messo all'angolo dall'incertezza e dalle indiscrezioni non confermate, in questo caso la verità è documentata dai diretti interessati. In particolare i rumor viaggiavano in direzione di un flirt tra Francesca e, appunto, Valentin Dumitru. Oggi i due ballerini - lei professionista, lui concorrente dell'ultima edizione del talent show - posano insieme in un ... Leggi su optimagazine

