Firenze, Ospedale Meyer: donate mille mascherine con gli eroi dei bambini (Di lunedì 13 luglio 2020) A dirlo l'assessore al diritto alla salute, Stefania Saccardi, nel ringraziare l'imprenditore Massimiliano Parri, titolare di Stamperia fiorentina, nota azienda del distretto tessile pratese, e l'illustratore fumettista Niccolò Storai, per avere messo al servizio dei piccoli degenti del Meyer la loro professionalità e competenza, in modo del tutto altruistico Leggi su firenzepost

FirenzePost : Firenze, Ospedale Meyer: donate mille mascherine con gli eroi dei bambini - concilattanzio : RT @EngineeringSpa: Quasi 400 i colleghi di @EngineeringSpa che da tutto il mondo hanno partecipato alla corsa per i bambini dell'Ospedale… - EngineeringSpa : Quasi 400 i colleghi di @EngineeringSpa che da tutto il mondo hanno partecipato alla corsa per i bambini dell'Osped… - StampaCuneo : Migliora in ospedale a Firenze la pilota di Borgo San Dalmazzo caduta al Mugello - Nicola_Firenze : RT @SalernoSal: Mia madre (81 anni) cade e finisce in ambulanza all’Ospedale di Terracina. Lastra. Referto: solo una frattura composta alla… -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze Ospedale Migliora in ospedale a Firenze la pilota di Borgo San Dalmazzo caduta al Mugello La Stampa Mascherine per bambini nei Coop.fi, aiutano il Meyer

Anche i bambini hanno le loro mascherine anti-coronavirus: sono lavabili, certificate come dispositivo medico CE di tipo 1 e aiutano i più piccoli, perché per ogni pezzo acquistato nei Coop.fi un euro ...

Coronavirus, in vendita le mascherine per bambini che aiutano il Meyer

Arrivano nei punti Coop di Firenze le "mascherine pediatriche e solidali" che sostengono l'ospedale Meyer. “Fatte in Toscana, sono vendute esclusivamente nei punti di vendita di Unicoop Firenze. Sono ...

Anche i bambini hanno le loro mascherine anti-coronavirus: sono lavabili, certificate come dispositivo medico CE di tipo 1 e aiutano i più piccoli, perché per ogni pezzo acquistato nei Coop.fi un euro ...Arrivano nei punti Coop di Firenze le "mascherine pediatriche e solidali" che sostengono l'ospedale Meyer. “Fatte in Toscana, sono vendute esclusivamente nei punti di vendita di Unicoop Firenze. Sono ...