Cristina Parodi la figlia svela un retroscena, a lei un colpo al cuore (Di lunedì 13 luglio 2020) La giornalista Cristina Parodi si è commossa quando ha ascoltato la canzone cantata dalla figlia Angelica Gori, il retroscena lo ha raccontato proprio la figlia Si è commossa la giornalista Cristina Parodi, a rivelarlo è la figlia Angelica Gori. La giovane, che è la terza figlia della conduttrice, si lascia andare alle confessioni durante un’intervista rilasciata su Il Fatto Quotidiano. I genitori sono orgogliosi di lei e la sostengono al fine di realizzare il suo sogno. Angelica Gori fra qualche giorno compirà 19 anni, è bellissima e coltiva un talento. La sua famiglia non l’ha mai frenata e ha sempre cercato di farle fare quello che le piaceva. Il sogno che coltiva nel cassetto ... Leggi su kontrokultura

l’alpinista e scrittore Simone Moro e la madrina del Cesvi Cristina Parodi. Volti noti che hanno promosso Ristogolf by Allianz per Bergamo, sposandone la finalità benefica, che quest’anno si ...Avrebbe dovuto fare un viaggio in Mozambico nei mesi scorsi come testimonial di CESVI, l’onlus di Bergamo, che è il cuore e il braccio della città. Nominata di recente direttore responsabile del giorn ...