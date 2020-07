Cancelleri: 'Nessuna trattativa con chi invece di fare manutenzioni stradali falsificava i report' (Di lunedì 13 luglio 2020) 'Ma che altro deve accadere se non bastano 43 morti per revocare le #concessioni a chi invece di fare manutenzioni taroccava i report arricchendosi per anni? L'ultimatum del Governo non è trattabile, ... Leggi su stradafacendo.tgcom24

“Siamo lieti di invitarla alla apertura al traffico del Viadotto Petrusa“. Recita così l’invito dell’Anas in occasione dell’evento che si terrà lunedì 13 presso la rotatoria a ridosso del viadotto. Un ...

Infrastrutture, Sud preso in giro: prima di due anni nessun cantiere

Nel Movimento 5 Selle e nel Partito democratico ci sono molti parlamentari eletti in collegi del Sud, nel Movimento 5 Stelle e nel Partito democratico ci sono diversi membri del Governo che sono nati ...

