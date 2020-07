Assassin's Creed Valhalla, il combattimento e le 'battaglie rap' in questi video (Di lunedì 13 luglio 2020) Manca ancora qualche mese all'uscita di Assassin's Creed Valhalla, ma recentemente, anche noi di Eurogamer.it abbiamo potuto testare il gioco. Tra le novità del franchise sicuramente troviamo le "battaglie rap" a cui Eivor prenderà parte e non solo: un nuovo video ci mostra anche i raid.Tradizionalmente, Assassin's Creed come serie ha lottato per dare ai giocatori qualsiasi cosa da fare al di fuori dei combattimenti e dello stealth. Valhalla offre appunto tra le novità una serie di battaglie rap. L'idea è quella di insultare per le rime il vostro avversario, scegliendo la migliore delle tre risposte ai suoi insulti, purché scelte entro un limite di tempo. Ecco una rapida occhiata a una battaglia in ... Leggi su eurogamer

