Napoli, Posillipo: Due ragazzi picchiati a via Petrarca. E' caccia ai complici (Di domenica 12 luglio 2020) Napoli, Posillipo: picchiati per uno sguardo di troppo davanti ad un noto bar di via Petrarca. E' caccia ai complici. I Carabinieri della Stazione di Posillipo hanno denunciato per lesioni gravi un 20enne incensurato di Marano. Il giovane era insieme ad altri ragazzi (in corso di identificazione) e ha aggredito per futili motivi alcuni coetanei

