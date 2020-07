Gianmarco Saurino è Massimo Altieri – Chi è – Non dirlo al mio capo 2 (Di domenica 12 luglio 2020) Gianmarco Saurino è Massimo Altieri in Non dirlo al mio capo 2, la seconda stagione della fortunata fiction. L’attore è conosciuto anche per il suo ruolo di Nico in Che Dio Ci Aiuti 5 e anche in questo caso interpreterà un avvocato. Massimo Altieri è infatti uno degli ultimi arrivati nello studio Vinci. Dovrà ingaggiare una battaglia senza esclusione di colpi per riuscire ad ottenere il ruolo da associato. Tra l’altro dovrà vedersela proprio con una sua vecchia conoscenza. Gianmarco Saurino è Massimo Altieri – Non dirlo al mio capo 2 Massimo Altieri ... Leggi su giornal

Gianmarco Saurino - chi è? Età - altezza - carriera e vita privata Tutto ciò che vorremmo sapere sul giovane attore presente in Che Dio ci aiuti. Età, social, vita privata ed altre curiosità Gianmarco Saurino (Instagram screenshot)Il giovane attore pugliese, Gianmarco Saurino , è tra le ...

Tutto ciò che vorremmo sapere sul giovane attore presente in Che Dio ci aiuti. Età, social, ed altre curiosità (Instagram screenshot)Il giovane attore pugliese, , è tra le ... ‘Che Dio ci aiuti 6’ - tra ritorni e new entry ecco chi farà parte ufficialmente del cast e le prime anticipazioni di Gianmarco Saurino Che Dio ci aiuti è pronto a tornare sugli schermi di Rai Uno nel 2021. Salvo nuovi imprevisti, infatti, le riprese sono confermate per luglio e proprio in queste ore gli attori della sesta stagione dell’amatissima serie tv ideata da ...

Che Dio ci è pronto a tornare sugli schermi di Rai Uno nel 2021. Salvo nuovi imprevisti, infatti, le riprese sono confermate per luglio e proprio in queste ore gli attori della sesta stagione dell’amatissima serie tv ideata da ... Gianmarco Saurino – Tutto su di lui – Età e fidanzata Gianmarco Saurino è uno dei protagonisti che vediamo nella fiction Che Dio Ci Aiuti nei panni di Nico, anche se il suo debutto in tv è avvenuto grazie a Questo è il mio Paese. Dopo essere entrato nel 2017 nel cast guidato da ...

njhoranvs : IERI C'ERA GIANMARCO SAURINO A POLIGNANO E IO STAVO A CASA A C A S A - ineffabjle : ALLORA c’era Gianmarco Saurino a Polignano e io non lo sapevo madonna QUANTO ROSICO - GoToTallahassee : RT @francy26996: Pierpaolo Spollon e Gianmarco Saurino insieme anche in #CheDioCiAiuti6 - taeisinmyblood : Stavo pensando che se non posso avere un coreano mi accontento anche di un Gianmarco Saurino o di un Cristiano Caccamo a caso - PalumboClarissa : RT @wonderlandH_: Madonna ragà io comunque sono proprio innamorata di Gianmarco Saurino. Gesù. #chediociaiuti5 -