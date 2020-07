Di Biagio: «Salvezza? L’obiettivo è ormai quello di non arrivare ultimi» (Di domenica 12 luglio 2020) Il tecnico della Spal, Luigi Di Biagio, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del match contro il Genoa Luigi Di Biagio, tecnico della Spal, ha parlato al termine del match contro il Genoa. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore del club emiliano. LOTTA Salvezza – «Non possiamo assolutamente guardare la classifica, abbiamo bisogno di trovare degli stimoli per cercare di migliorare una situazione molto difficoltosa. Ad oggi gli unici stimoli che noi possiamo trovare è quello di cercare di non arrivare ultimi perché sarebbe ancora più umiliante rispetto a quello che sta succedendo. » ATTEGGIAMENTO – «Da quel che vedo in allenamento e da ciò che stanno facendo i ragazzi, non posso rimproverare niente. ... Leggi su calcionews24

Di Biagio: "Dovevamo fare qualcosa in più"

Il tecnico della Spal demoralizzato dopo la sconfitta nello scontro salvezza in casa del Genoa.

